Enkhuizen eert opnieuw acht verzetshelden

Foto Marcel Rob Dieneke van Tongeren-Schuijt en Renee Mennes bij het verzetsmonument op de Dreef. ,,We hebben geprobeerd om een aantal mensen recht te doen.’’

Een vuist durven maken tegen onrecht! Talloze doodgewone mensen deden het in de periode 1940-1945. En dat mag nooit vergeten worden, vindt het 4 en 5 mei comité Enkhuizen. Daarom worden zaterdag 25 februari, bij de herdenking van de Februaristaking, een achttal initialen van verzetsstrijders toegevoegd aan het monument ’Schaduwcorrectie mei 1995’ op de Dreef.

Door Paul Gutter - 24-2-2017, 20:30 (Update 24-2-2017, 20:30)

1893 JL 1968 1920 AG 1974 1910 SDS 1974 1912 JFR 1991 1921 SK 2002 1918 AJHF 2007 1921 AB 2009 1923 HAS 2013. Het lijkt met een beetje fantasie wel op een van de vele geheime codes die het verzet in de Tweede Wereldoorlog doorseinde naar de geallieerden in Londen.

Maar het zijn de geboorte- en sterfdata en de initialen van acht Enkhuizer verzetsstrijders die in de sokkel van het monument op de Dreef zijn gebeiteld.

Zeven anderen gingen hen al voor in 1995: de schoolmeesters Hessel Franciscus Fluitman en Jan Hommes, Anton Kranenburg, Piet Rodenburg, Piet Smit, Gerrit Cornelis Stapel en Dirk Eliza Wierenga. In 2008 kwam daar ook Cornelis Schuijt bij. Veel extra aandacht voor dit achttal was er in 2015 bij de viering van zestig jaar bevrijding. En nu wordt hun aantal dus in één klap verdubbeld.

Voorzitster Dieneke van Tongeren-Schuijt van de Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen vertelt hoe dat zo gekomen is. „Toen mijn vaders initialen er in 2008 werden bijgezet, zagen we al dat er nog ruimte genoeg was. Natuurlijk staan de huidige initialen symbool voor alle verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog, maar toch hielden we het gevoel dat we op zoek moesten gaan naar verborgen verhalen, naar andere mensen die hiervoor in aanmerking kwamen.”

’Glad ijs’

Dus ging een comité bestaande uit Dieneke, Renee Mennes en Mieke Koster-Jorritsma aan de slag. „We wisten dat we ons daarbij op glad ijs begaven. We kunnen niet volledig zijn, maar we hebben toch geprobeerd om een aantal personen recht te doen met onderzoek naar hun activiteiten. Een criterium daarbij was ook dat vrouwen nooit zo geëerd zijn voor hun verzetswerk als mannen. We hopen dat straks niemand zich gepasseerd voelt. En anders is er gelukkig nog steeds plek op de sokkel.”

Meer dan een lijstje met namen hadden ze niet. „Die hebben we verdeeld en vervolgens zijn we gaan kijken hoe vaak we die namen tegenkwamen in allerlei documentatie van onder meer Oud Enkhuizen, het Westfries Archief en het Niod. Het lastige daarbij bleef dat sommige mensen naderhand nooit iets hebben verteld over wat zij in de oorlog hebben gedaan. Sommige namen hebben we dus ook nergens kunnen terugvinden.”

Bij de namen waarbij dat wel lukte, werd contact gezocht met de families. Want ook die moesten erachter staan. „In de familie Fluitman waren er wel meer mensen die in aanmerking kwamen, maar niet alle nabestaanden hadden daar behoefte aan. De familie van Flip Fluitman gelukkig wel.”

Onverwachte hoek

Tijdens hun zoektocht kreeg het comité opeens steun uit onverwachte hoek. ,,We hadden ook een Lenters op ons lijstje staan, en op de website van de Kroniek van Enkhuizen kwamen we een stuk van Berend van der Veer uit Zwaag tegen. Daarin refereerde hij aan het feit dat zijn opa Jan Lenters nooit genoemd is als verzetsheld. Zo kwamen we in contact en Berend was zo enthousiast dat hij ons is gaan helpen. Dat kwam mooi uit, want Mieke moest door een operatie helaas afhaken. Berend heeft zich er vervolgens echt in vastgebeten en zorgde in de uitvoering ook regelmatig voor een kritische noot.’’

Het resultaat is dat het comité de verhalen van acht mensen - zes mannen en twee vrouwen - heeft kunnen reconstrueren. Die verhalen zijn, samen met die van hun acht voorgangers, gebundeld in een speciaal boekje. Dat wordt zaterdagmiddag om 14.30 uur uitgedeeld tijdens een speciale herdenking van de Februaristaking bij het monument op de Dreef. Er komen zo’n tweehonderd genodigden, vooral nabestaanden van de betrokken verzetsstrijders. Dieneke: ,,De Februaristaking was een prachtig voorbeeld van een vuist maken tegen onrecht. Precies wat deze acht mensen ook deden. Daarom valt dit zo prachtig samen.’’

Februaristaking

De Februaristaking was een staking op 25 en 26 februari 1941, die begon in Amsterdam en zich uitbreidde naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum en Utrecht. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland. De staking was het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in heel bezet Europa. Aanleiding van de staking waren de razzia’s in Amsterdam.