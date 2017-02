Frank Streng: ’Heel blij met initiatief muziekscholen’

MEDEMBLIK - Burgemeester Frank Streng van Medemblik is heel blij dat de muziekscholen in ieder geval initiatief tonen en naar hun toekomst kijken. ,,Of dit de beste variant is, zullen we later dit jaar beoordelen.’’

Door Paul Gutter - 24-2-2017, 19:15 (Update 24-2-2017, 19:45)

Streng verwacht in mei of juni een concreet voorstel naar zijn gemeenteraad te sturen. Het streven is ’hoogwaardig muziekonderwijs door gekwalificeerde krachten in een organisatie die goed is’. In samenwerking met Enkhuizen, Drechterland en Stede Broec, maar mogelijk ook in een ’bredere West-Friese context’. Streng: ,,Daarbij kijken...