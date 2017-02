Enkhuizen bedient zich van de ’Geef me een reep of ik poep in mijn broek strategie’

HOORN - Enkhuizen wil een eigen loket voor WerkSaam Westfriesland in de gemeente. Zo lang dit er niet is, houdt de gemeenteraad als drukmiddel de afgesproken Enkhuizer bijdrage van 2,1 miljoen euro voor 2018 aan WerkSaam voorlopig in de zak.

Door Van onze verslaggever - 24-2-2017, 17:48 (Update 24-2-2017, 17:56)

M. Vink uit Opmeer is het eens met de stelling dat Enkhuizen dat eigen loket dan maar zelf moet betalen. ’Goed van Enkhuizen dat ze aan hun burgers denken die bij WerkSaam zitten en geen geld voor vervoer hebben, dit is te begrijpen. Maar dan moet je ook voor de kosten opkomen en geen chantage plegen’, schrijft Vink in een toelichting op zijn stem.

Enkhuizer Chris Segerius vindt de door Enkhuizen gekozen weg ’een gemeenteraad onwaardig’. ’Het is de ’geef me een reep of ik poep in mijn broek strategie’ die kleuters nog wel eens willen toepassen.’

Alex de Vries uit Hoorn vindt het ’ondemocratisch’ als politieke besluiten uit de ene gemeente financieel worden afgewenteld op inwoners van andere gemeenten. ’In een samenwerkingsverband kostenverhogende eisen inbrengen betekent: betalen’.

Midwouder Jan van der Glas wijst er op dat de baan van de beambte van het loket bij de kosten opgeteld moet worden. Gerrit van Nijendaal uit Bovenkarspel stelt dat mensen al in Stede Broec terechtkunnen.

Voorwaarde

Hans Langbroek uit Enkhuizen vindt dat een eigen loket vanaf aanvang een voorwaarde was voor Enkhuizen. ’WerkSaam heeft zelf die voorwaarde ook geaccepteerd en hier nooit bezwaar tegen gemaakt’. Zo’n loket hoort in een gemeenschap van 17.000 inwoners, vindt Ed Schoonhoven uit Enkhuizen.

Als een dependance gewenst is, moeten alle betrokken gemeenten de kosten hiervoor gezamenlijk dragen, schrijft Aad Gulik uit Lisse. Edwin Groot uit Hoorn trekt het breder. ’WerkSaam zou in elke gemeente een loket moeten hebben. Dichter bij de burgers is veel beter dan verder van de burgers. WerkSaam is niet alleen van of voor Hoorn, maar voor meer gemeenten, dus geef die gemeenten gewoon ook een loket’.

Als het gaat om arbeidsbemiddeling heeft Enkhuizen daar al een bedrijf voor. ’Soci-com vervult deze maatschappelijke taak al gratis. Gemeente Enkhuizen kan daarmee 2,1 miljoen besparen. Deze discussie is dus zinloos’, stelt Niels Deen uit Wervershoof, die een van de ondernemers achter Soci-com is.

Jacob Avis in Hoorn voert aan dat een digitaal loket in het gemeentekantoor een alternatief is.