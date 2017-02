Stelling: Rolstoelverbod belachelijk

Rolstoelpassagiers zijn niet welkom in de buurtbussen in deze regio. Dit hebben de provincie Noord-Holland en vervoersbedrijf Connexxion bepaald.

Door Van onze verslaggever - 24-2-2017, 17:47 (Update 24-2-2017, 17:57)

Terecht dat de SP in Enkhuizen ervoor pleit rolstoelers toch toe te staan in de busjes. Het zijn al vrijwilligers die deze lijndiensten in stand houden. Dat hen van hogerhand verboden wordt om hun gehandicapte medemens mee te nemen, is een gotspe.

Daarom luidt onze stelling: ’Het rolstoelverbod in de buurtbus is belachelijk.’

