Geslaagd weekje gabberen met lichte groeipijntjes

Foto Marcel Rob De gabberende ouderen worden vermaakt in OpStap.

HOOGWOUD - De 22e Gabberweek zit erop. Vrijdagavond vierden de vrijwilligers hun traditionele feestje in jongerencentrum Pardoes. Maar voor het zover was, moest er nog wel een dag ’gegabberd’ worden. Dat gold uiteraard ook voor het coördinatiecentrum in de Vergadelaar. Daar stuurt het duo Eric Mooij en Don Konijn hun medewerkers aan. Twee rustgevende bakens in een hectische, maar geoliede week.

Door Leo van Gelderen - 24-2-2017, 22:00 (Update 24-2-2017, 22:00)

Zelfs van de barre weersomstandigheden van afgelopen donderdag heeft de Gabberweek geen last gehad. „Zo’n beetje alle activiteiten vinden binnen plaats,...