’Geen redenen om afsluiten brug Poolster te weigeren’

foto Holland Media Combinatie De voetgangersbrug die mogelijk verdwijnt.

HOORN - De kans is klein dat de gemeente Hoorn het afsluiten van de loopbrug tussen Poolster en winkelcentrum Grote Beer kan weigeren. Dat laten burgemeester en wethouders weten in een reactie op vragen die de Fractie Tonnaer hierover stelde.

Door Jaap Stiemer - 24-2-2017, 17:45 (Update 24-2-2017, 17:45)

Niet alleen Tonnaer, maar ook bewoners van de Poolster klommen over de toekomst van de brug in de pen. Voor het winkelcentrum in de Grote Waal heeft eigenaar Onro verbouwingsplannen. De kans is groot dat hierin de boveningang aan de achterkant van...