Van schrijven kwam voor Ursemmer stel bij elkaar blijven

Foto Anneke Timmer-Potjes Vera en Lambert Potjes zijn 65 jaar getrouwd.

URSEM - Lambert (89) en Vera (87) Potjes uit Ursem zijn vandaag 65 jaar getrouwd. Ze hebben tien kinderen, 28 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen. ,,Er is er nog eentje op komst. En er zijn er nog een paar aan het oefenen’’, weet Lambert. Hij ontmoette Vera uit De Weere als correspondentievriendin toen hij met haar broer in Indië diende.

Door Cees Beemster - 25-2-2017, 9:00 (Update 25-2-2017, 9:00)

Werk in de akkerbouw in de Wieringermeer bracht Lambert vanuit Brabant in Noord-Holland. Hij werkte daar vijf jaar, voordat hij als melker in...