De Jeugd Van Tegenwoordig en My Baby op Dijkpop

ANDIJK - Festival Dijkpop maakt zaterdag de eerste namen van de line-up bekend voor de 34e editie op 8 juli. Hoofdact is De Jeugd van Tegenwoordig.

Door redactie - 25-2-2017, 7:55 (Update 25-2-2017, 7:55)

Verder komen My Baby, Moksi, Yung Internet, St. Tropez, Holy Goof, Death Alley en de lokale helden van The Titanium White naar Andijk.

’De Jeugd’ is inmiddels een begrip en hun eerste hit ’Watsgeburt!?’ is alweer uit 2005. Verder zijn ze natuurlijk bekend van de hit Sterrenstof. Dijkpop kan ook trots zijn op de komst van My Baby. De band speelt een mix van blues, country en funk, sleepte hiermee al een Edison in de wacht en zorgde voor een uitverkocht Paradiso. St. Tropez heette voorheen ’Go back to the zoo’ en was onder meer bekend als oud-huisband van De Wereld Draait Door. Titanium White (psychedelische muziek) heeft de eer om het festival te openen om 13 uur.

Kaartjes zijn verkrijgbaar via dijkpop.nl.