Traplopers staan in de startblokken voor Enkhuizer Kampioenschap

Foto aangeleverd Karin Klouwers en Jeff Tool van de stichting 4N op de oude wenteltrap van de Drom.

ENKHUIZEN - De inschrijving voor het Enkhuizer Kampioenschap Traplopen in de Drommedaris op zaterdag 25 maart is geopend. Wie erbij wil zijn, moet nu al snelheid tonen. ,,We willen het deze eerste keer beperken tot zo’n 75 deelnemers’’, aldus Karin Klouwers en Nanda Timmerman, die samen met Jeff Tool en Bart Doest de organiserende stichting 4N vormen.

Door Paul Gutter - 24-2-2017, 15:32 (Update 24-2-2017, 15:32)

Op die manier blijft het behapbaar, voor zowel de deelnemers als de organisatie. ,,En we kunnen zo ook mooi kijken of het aanslaat. Als dat...