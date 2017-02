Vier wietplantages ontdekt in woningen West-Friesland

ENKHUIZEN - In vier woningen in West-Friesland zijn donderdagmiddag wietplantages ontdekt. De politie trof de kwekerijen aan in Enkhuizen, Medemblik, Zwaag en Wognum.

In een woning aan de Bijltjeshof in Medemblik werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. De politie onderzocht het pand na een melding over verdachte personen die bij de woning kwamen, terwijl er niemand leek te wonen. Deze tip bleek juist te zijn, want in de woning werd hennep gekweekt in drie slaapkamers en in de bijkeuken. Hier stonden in totaal 454 planten.

Brandgevaarlijke situatie

De politie nam de hennep en de bij de kwekerij behorende apparatuur in beslag. In de vierde slaapkamer hingen alle transformatoren die bij de verlichting van de kwekerij hoorden. De trafo’s waren zo heet geworden dat er in de slaapkamer bij de transformatoren een temperatuur werd gemeten van boven de 100 graden C. Hierdoor ontstond een brandgevaarlijke situatie.

In het pand werd niemand aangetroffen. De politie stelt een onderzoek in naar de bewoner en huurder van het pand.

Ontuimde kwekerij

Diezelfde middag deed de politie onderzoek in een woning aan de Zwaluwweg in Enkhuizen na een tip. Bij onderzoek in de woning werd geen in werking zijnde kwekerij meer aangetroffen, maar wel apparatuur die in een kwekerij thuis hoort, 169 gebruikte bloempotten en wat hennepresten. Bij controle bleek er bovendien sprake te zijn van diefstal van stroom.

De politie nam de apparatuur in beslag. Een onderzoek wordt ingesteld naar de eigenaar van de kwekerij.

Geen sneeuw op het dak

Een woning aan de Stolphoevelaan in Wognum werd donderdagmiddag ook bezocht door de politie. Hier werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. De politie was getipt over het pand omdat er geen sneeuw op het dak bleef liggen. In een slaapkamer stonden in totaal 204 planten. De wiet en de apparatuur zijn weggehaald, ook hier was sprake van diefstal van stroom.

In het pand was de 38-jarige bewoner aanwezig. Hij werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

Tot slot werd een wietkwekerij aangetroffen in een woning aan de Brandnetel in Zwaag bij het natrekken van een tip. In twee ruimtes op de bovenverdieping stonden in totaal 382 planten. In de badkamer was een technische ruimte ingericht. De plantage is opgerold, wederom was er sprake van diefstal van stroom.

In het pand was niemand aanwezig. De huurder van het pand moet binnenkort een verklaring afleggen.