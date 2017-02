Lezing rond tentoonstelling ’Vêrlander’ in museum

Foto Geert Snoeijer Erika Vleermuis heeft Nederlands bloed. De foto maakt deel uit van de tentoonstelling Vêrlander in het Westfries Museum.

HOORN - In het Westfries Museum in Hoorn wordt zondag een Zuid-Afrika lezing gehouden rond de tentoonstelling ’Vêrlander, weeskinderen van de VOC’. Sprekers zijn de historicus Bart de Graaff en Pauline Vijverberg, auteur van de historische roman ’Het suikervogeltje’.

Door Van onze verslaggever - 23-2-2017, 17:05 (Update 23-2-2017, 17:05)

De Graaff zal spreken over de moeilijke positie van inwoners van Afrikaanse dorpen, die afstammen van Nederlanders die lang geleden met hun schepen langs de Afrikaanse kust voeren en aan land kwamen. Hun positie is vaak moeilijk, omdat ze niet zwart en niet blank zijn en daarom nergens bij horen. De Graaff zocht ze op en interviewde ze.

Schrijfster Pauline Vijverberg is geboren in Tokyo, woonde het grootste deel van haar leven in het buitenland en heeft gestudeerd in Leiden. Sinds 2000 woont ze met haar man en kinderen in Zuid-Afrika. ’Het suikervogeltje’ verschijnt in maart en is haar derde roman. Het boek vertelt het verhaal over het leven van Ariaan, een weesmeisje in de zeventiende eeuw dat naar Zuid-Afrika emigreert, waar ze zal trouwen met een onbekende man. Zal haar belangstelling voor de geneeskrachtige werking van lokale kruiden haar helpen zich thuis te voelen in een land waar boeren moeten concurreren met ambtenaren van de VOC?

De ontvangst is zondag om 12.30 uur, om 13 uur spreken Pauline Vijverberg en Bart de Graaff en is er gelegenheid voor vragen. Vanaf 14 uur kan de fototentoonstelling ’Vêrlander’ van fotograaf Geert Snoeijer worden bezocht, en de rest van het museum. Kosten zijn 14,95 euro of 9,95 met een Museumjaarkaart. Reserveren via wfm.nl.