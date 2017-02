Eten bij ’Het Wapen’ en de boodschappen van de Spar

MEDEMBLIK - De leegloop van verzorgingshuis Sint Martinus betekent dat de ouderen in de aanleunwoningen in de buurt daar niet meer kunnen aanschuiven voor de warme middagmaaltijd. Ook het winkeltje in Sint Martinus zal door buurtbewoners worden gemist.

Door Connie Vertegaal - 23-2-2017, 16:43 (Update 23-2-2017, 16:43)

Hier zijn oplossingen voor gevonden. De ouderen kunnen vanaf 6 maart eten in Het Wapen van Medemblik. Vrijwilligers kunnen de eters halen en brengen. De prijs per maaltijd is twee euro hoger, het Rode Kruis gaat kijken of ze het verschil kan bijpassen.

De Spar aan de Nieuwstraat biedt voortaan twee dagen per week een boodschappenservice waarbij de ouderen gewoon een boodschappenbriefje kunnen invullen en de spullen aan huis worden bezorgd.

,,Deze generatie gaat dat niet op de computer doen’’, zegt Michiel Wassenaar van Sint Martinus. Hij is blij met de oplossingen. ,,Geweldig hoe met ons is meegedacht. Op deze manier realiseren we samen met de gemeente, vrijwilligers en bedrijven dat ouderen in Medemblik echt thuis kunnen blijven wonen.’’