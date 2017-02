Emotioneel vaarwel Sint Martinus

Foto Marcel Rob Dien Hooiveld omringd door haar dochters Wil (links) en Diana (rechts) en personeel en vrijwilligers van Sint Martinus. Links staat directeur Michiel Wassenaar.

MEDEMBLIK - ,,Ik heb de hele nacht wakker gelegen’’, zegt Dien Hooiveld-Stoop (88). De Medemblikse dacht drie jaar terug in huize Sint Martinus haar laatste woonstek te hebben gevonden. Nu moet ze toch weer verhuizen, want Sint Martinus gaat dicht.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 23-2-2017, 16:38 (Update 23-2-2017, 16:40)

De verhuizers dragen Diens meubeltjes de verhuiswagen in. Dochters Wil en Diana lopen er met een bakje met medicijnen en een stapel handdoeken achteraan. Ze laten hun moeder vandaag geen moment alleen. De verhuizing is maar vijftig meter, schuin de weg over,...