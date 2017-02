’Mijn hoofd zit vol beelden en muziek’

Foto Bertina Bartlett Mariska Kalma en Joas Folkertsma.

MEDEMBLIK - Een verhaal over het najagen van illusies en het loslaten van verkeerde verlangens... Zo’n verhaal kun je op allerlei manieren brengen. Zangeres en illustrator Mariska Kalma (31) uit Medemblik koos een wel heel bijzondere manier om dat te doen. Ze schreef er niet alleen een liedje over, maar illustreerde ook de videoclip bij het nummer. Sinds deze maand is het nummer ’Chasing Butterflies’ van Bloom Illussion te vinden op iTunes en Spotify.

Door Judith Munster - 23-2-2017, 16:34 (Update 23-2-2017, 16:34)

Mariska Kalma is geen onbekende in de Noord-Hollandse...