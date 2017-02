Gaasdoek stuk, fietsbrug over N23 afgesloten

Foto Marcel Rob Bovenop de fietsbrug is het gaas verdwenen.

ZWAAG - Fietsers die de Westfrisiaweg moeten oversteken, zijn sinds donderdag genoodzaakt weer een stuk om te rijden. Het gaas aan weerszijden van de het bovenste deel van de fietsbrug is kapot en de wegbeheerder vond het niet verantwoord om, in combinatie met de harde wind, fietsers over de brug te laten gaan.

Door Van onze verslaggever - 23-2-2017, 16:25 (Update 23-2-2017, 16:25)

De brug is gemaakt als tijdelijke overgang, nu er wordt gewerkt aan de N23. Volgens de provincie is het gaas bovenop de fietsbrug door vandalen vernield. Aan de op- en afritten van de brug is het gaas nog wel aanwezig. Het kapotte doek is weggehaald en meteen daarna zijn de toegangen bij de Oostergouw in Zwaag en de Balkweiterhoek in Wognum afgesloten met hekken. Uiterlijk maandag is de brug weer toegankelijk voor fietsers, die nu moeten omrijden via De Strip en het Risdampad.