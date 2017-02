’Geen gevecht tégen de natuur’

Foto Theo Groot Ina en Jan Marbus op tuinverkenning in Enkhuizen.

ENKHUIZEN - Zij hebben er in ieder geval veel zin in. Jan en Ina Marbus uit Zwaag gaan de komende maand huurders van Welwonen in Enkhuizen met workshops aan het ’natuurlijk tuinieren’ zetten. Als ze dat willen, natuurlijk. „Het is vaak een kwestie van kleine ingrepen en je hebt al een stukje natuur in je tuin”, vertelt Ina.

Door Theo Groot - 23-2-2017, 15:50 (Update 23-2-2017, 15:50)

Het echtpaar heeft zelf een prachtige grote tuin vol met praktische oplossingen om met weinig werk toch een natuurlijk resultaat te krijgen. „We willen...