Welwonen Enkhuizen reikt slechte tuiniers helpende hand

ENKHUIZEN - Welwonen in Enkhuizen heeft tachtig huurders vriendelijk doch dringend uitgenodigd om volgende maand deel te nemen aan een gratis workshop tuinieren. Het gaat om mensen die bij een controle van de woningcorporatie vorig jaar hun tuin niet op orde hadden. Welwonen hoopt dat huurders de (tuin)handschoen oppakken, maar tot nu toe zijn er nog maar een paar aanmeldingen binnen.

Door Paul Gutter - 23-2-2017, 15:50 (Update 23-2-2017, 15:50)

Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verplichten huurders zich ook tot onderhoud van de tuin. Bewoners die er echt een potje van maken, krijgen eerst een waarschuwing van Welwonen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan kan de woningcorporatie uiteindelijk besluiten om de tuin door een professioneel hoveniersbedrijf op te laten knappen, op kosten van de huurder.

Tot nu toe zoekt Welwonen het echter nog steeds in een positieve benadering. Zo werd vorig jaar een Tuinenverkiezing gehouden. Een ludiek initiatief, maar wel met een serieuze ondertoon. Want behalve de goed verzorgde tuinen die door de jury genomineerd werden en waarvan er uiteindelijk enkele in de prijzen vielen, kwamen bij deze inventarisatie natuurlijk ook de ’schoolvoorbeelden van hoe het niet moet’ in beeld. Gelet werd onder meer op de hoeveelheid onkruid in tuinen en stegen, kapotte of gevaarlijke schuttingen en op bomen en struiken die over de erfgrens hingen.

Zo’n tachtig huurders zijn hierna door Welwonen dringend verzocht om hun tuin op te ruimen. Welwonen blijft met hen in contact totdat dit gebeurd is. Als extra stimulans kregen zij het aanbod om een gratis workshop tuinieren te volgen bij De Witte Schuur. Deze worden in maart gegeven door ’tuinambassadeurs’ Jan en Ina Marbus. Er zijn vier workshops, met plek voor maximaal 20 deelnemers per keer. De aangeschreven huurders krijgen voorrang, maar door het geringe aantal aanmeldingen is er nog zat ruimte voor andere huurders.