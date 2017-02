Dijk Enkhuizen - Lelystad dicht door ongeval met vrachtwagen

Foto: Anouk Haakman

ENKHUIZEN - Een ongeval met een vrachtwagencombinatie zorgt donderdagmiddag voor problemen op de dijk Enkhuizen - Lelystad, de N302. Volgens de Verkeersinformatiedienst is de weg in beide richtingen dicht nadat het voertuig is geschaard.

De combinatie is dwars over de weg tot stilstand gekomen en het zeil is van het voertuig afgewaaid. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Naar verluidt is op de dijk windkracht 9 gemeten, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat zou hebben besloten om de dijk gedurende de storm dicht te houden.

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.