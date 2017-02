Twintig weken celstraf geëist na rammen politiewagen in Hoorn

ALKMAAR/HOORN - Een dollemansrit noemde officier van justitie C. van Venrooij de manier waarop Maikel B. (24) uit Kerkrade op 13 september had geprobeerd aan de politie te ontsnappen.

Door Ron Ranzijn - 23-2-2017, 14:07 (Update 23-2-2017, 14:07)

B. bestuurde in augustus en september een auto, hoewel hij niet over een rijbewijs beschikt. In die maanden tankte hij in verschillende plaatsen benzine zonder te betalen. Ook in Hoorn, ’s middags op 13 september. Een medewerker van het BP-tankstation verklaarde die dag tegen deze krant: „Mijn collega belde direct 112. De politie...