Straatrover Kersenboogerd in beeld

HOORN - Voor een straatroof van half december vorig jaar in de Kersenboogerd is nog niemand aangehouden. De politie heeft nu beeld van de roof vrijgegeven in de hoop dat dit hen op het spoor van de dader brengt.

De straatroof vond plaats op woensdag 14 december, het slachtoffer was een 22-jarige man uit Zwaag.

Het slachtoffer loopt rond 23.35 uur vanaf de parkeerplaats van een supermarkt aan het Betje Wolffplein naar de Borstwering waar zijn fiets staat. Hiervoor moet het slachtoffer via een trappetje naar beneden lopen in de richting van het fietstunneltje. Nog voordat de man zijn fiets kan pakken, wordt hij door een onbekende man aan zijn rugzak getrokken. De man vraagt naar zijn telefoon en pasjes. Het slachtoffer weigert dit, wil doorlopen en wordt daarna door de man drie keer in zijn gezicht geslagen, dit gebeurt buiten het beeld van de camera’s.

Hierna wist het slachtoffer op de vlucht te slaan en aan de straatrover te ontkomen. De politie vraagt mensen die die avond iets van de straatroof gezien hebben om contact op te nemen. Datzelfde geldt voor mensen die de dader denken te herkennen.