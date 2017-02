Burgemeester sluit twee drugspanden in Zwaag

ZWAAG - Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn heeft besloten twee drugspanden in Zwaag met ingang van 6 maart drie maanden te sluiten.

De panden staan aan de Waterkers en aan de Oude Veiling. De sluiting is vooral bedoeld om de bekendheid van de panden als drugspand te doorbreken. De politie heeft in december 2016 twee hennepplantages in de panden ontmanteld. In de woning aan de Waterkers werden 269 hennepplanten aangetroffen. In een bedrijfspand aan de Oude Veiling werden 775 hennepplanten aangetroffen en is een verdachte aangehouden. In beide gevallen ging het om professionele hennepplantages en werd illegaal stroom afgetapt. De panden worden verzegeld. Omwonenden worden geïnformeerd over de sluiting.