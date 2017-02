Legale wiet ’opluchting’ voor West-Friese coffeshops

HOORN/ENKHUIZEN - De legalisering van wietteelt in Nederland zou een opluchting zijn voor de coffeeshops. Zo reageren de eigenaren van de verkooppunten van softdrugs in Hoorn en Enkhuizen.

Door Paul Gutter en Jaap Stiemer - 22-2-2017, 20:12 (Update 22-2-2017, 20:12)

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde eerder deze week in met de ’Wietwet’ van D66. Daarmee komen teelt en transport van hennep onder overheidstoezicht te staan en wordt de ’achterdeur’ van de coffeeshop legaal. ,,Het zou een opluchting zijn voor ons’’, zegt John Elbers van coffeeshop Blue Tomato in Hoorn. ,,We kunnen dan...