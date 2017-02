Frisfeest tijdens Enkhuizer carnaval

ENKHUIZEN - Carnaval en alcohol, het hoeft niet per se samen te gaan, vinden ze bij De Haringhoppers. Dus houdt de Enkhuizer carnavalsvereniging dit jaar voor het eerst een frisfeest. Gericht op de jeugd - die niet mag drinken - dat dan weer wel.

Door Tanja Koopen - 22-2-2017, 16:27 (Update 22-2-2017, 16:39)

Soundsation White is de naam van het feest, gericht op de 12- tot 15-jarigen. Het is vrijdag van 20 tot 23.30 uur in Nieuwe Doelen, die voor de gelegenheid volledig alcoholvrij is.

Mireille Kampen van de Haringhoppers: ,,Ook de...