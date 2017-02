Voor de aller-, allerlaatste keer The Rousers live

Foto Tim Knol Wieb Zigtema speelt vrijdag nummers van The Rousers in Swaf.

HOORN - De muziek van Noord-Hollandse punkband The Rousers klinkt vrijdag 24 februari voor de aller-, allerlaatste keer live. Zanger-gitarist Wieb Zigtema uit Broek op Langedijk speelt de muziek op een plek waar deze thuishoort: café Swaf in Hoorn.

Door Jaap Stiemer - 22-2-2017, 16:26 (Update 22-2-2017, 16:26)

Vorig jaar bracht de Amsterdamse muziekhandel Concerto de legendarische plaat ’A treat of new beat’ van The Rousers uit 1980 opnieuw uit op vinyl. De opnames werden aangevuld met een aantal extra nummers. Naast de melodieuze punk werd ook de door Joos Swarte getekende hoes een begrip.

Van een echte reünie van de band kon geen sprake meer zijn, aangezien twee muzikanten inmiddels waren overleden. Maar Zigtema, die in 1979 samen met zijn broer Bonne bij de band kwam, vond het leuk om het repertoire met zijn huidige ritmesectie nog eens te brengen, met de heruitgave als aanleiding.

Met Daniël van Amersfoort op bas en Paul Bruijn op drums komt hij dat vrijdagavond in Hoorn voor de laatste keer doen. ,,Swaf is een echt punkcafé, een mooie plek dus om de stekker eruit te trekken. Het café gaat ook over in andere handen, dus dan past dit afscheid daar ook wel bij. We spelen een setje nummers van The Rousers en een set nummers in dezelfde geest, die ik in de periode daarna schreef.’’

Zigtema is nog steeds actief in de muziek: in 2012 bracht hij de solo-cd The Willows Weep uit en in de MI5 Studio’s in Hoorn werkt hij momenteel aan een mini-album dat The Years gaat heten.

Het optreden aan de Kerkstraat 3 start tussen 20.30 en 21 uur en is gratis toegankelijk.