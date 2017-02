Enkhuizen krijgt eigen filmfestival

ENKHUIZEN - In navolging van de Hoornse Filmdagen krijgt ook Enkhuizen een eigen, jaarlijks terugkerend filmfestival. Op 10, 11 en 12 maart worden de eerste Enkhuizer Filmdagen gehouden. Rode draad in het programma vormen de rolprenten die genomineerd zijn in de Oscar-categorie ’beste film’.

Door Paul Gutter - 22-2-2017, 16:24 (Update 22-2-2017, 16:46)

De organisatie is in handen van Cinema Enkhuizen, die nauwe banden onderhoudt met Cinema Oostereiland. En dat is weer de organisator van de succesvolle Hoornse Filmdagen, die in het najaar van 2017 alweer hun negende editie beleven.

