Tweede hoofdhuidkoeler Westfriesgasthuis in Hoorn

Foto Dewi Koomen De nieuwe hoofdhuidkoeler.

HOORN - Dankzij een gift van een particulier uit Blokker aan de stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis (SVW) beschikt de afdeling oncologie van het ziekenhuis sinds kort over een tweede hoofdhuidkoeler. Hoofdhuidkoeling kan haaruitval door chemotherapie voor een deel voorkomen.

22-2-2017, 14:19

Annita van der Meulen, verpleegkundige op de oncologieafdeling: ,,Voor veel kankerpatiënten is het verliezen van hun haar heel ingrijpend. Zo hadden we een dame die werd behandeld voor borstkanker, met een prachtige dikke bos haar, die nagenoeg geen uitval had tijdens haar behandeling. Ze was er zó blij mee, voelde zich daardoor veel minder patiënt en werd niet iedere keer met het ziek zijn geconfronteerd wanneer ze in de spiegel keek.” Door gebruik te maken van de hoofdhuidkoeler wordt de kans op haaruitval kleiner. Het effect van de hoofdhuidkoeler verschilt per persoon en is afhankelijk van de soort en dosering van de chemotherapie. De SVW kon de hoofdhuidkoeler aanschaffen dankzij een gulle gift van 15.000 euro. ,,Zo’n apparaat is niet goedkoop, maar het positieve effect ervan is onbetaalbaar. En dat is waar de Vrienden zich voor inzetten. Het normale ziekenhuisbudget wordt aan patiëntenzorg besteed. Voor extra’s is nauwelijks geld, maar die kunnen wel net het verschil maken. Daarom houdt de stichting zich bezig met het werven van donateurs en sponsors.”