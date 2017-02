Vier vermoedelijke inbrekers opgepakt in Hoorn

Foto: ANP

HOORN - Na een inbraakpoging bij een woning aan de Wabenstraat in Hoorn zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vier verdachten opgepakt.

De politie kreeg rond 02.00 uur een melding over de inbraak en vond het viertal daarna in een auto in de omgeving. De mannen uit Hoorn van 16, 18, 20 en 21 jaar oud, hadden geen duidelijke verklaring voor wat zij daar deden.

In de auto werd inbrekersgereedschap gevonden en bij de woning waren sporen van een inbraak te zien. Het viertal is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.