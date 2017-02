Netwerk van tuinslangen trekt warmte uit de grond

Foto Marcel Rob Gerard de Graaff op de gemeentegrond in Wognum waar hij aardwarmte had willen winnen.

WOGNUM - Tuinslangen, doodgewone tuinslangen. Gevuld met water, op anderhalve meter diepte in sleuven in de grond. Dat is de basis van het verwarmingssysteem dat Rob Joosten uit Middenbeemster in 2010 in zijn eigen woning aanlegde.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 22-2-2017, 8:10 (Update 22-2-2017, 8:10)

De werkloos geraakte werktuigbouwkundige maakte zo zijn huis energie-neutraal. Wognumer Gerard de Graaff is bezig een levensvatbare onderneming te maken van Joostens uitvinding.

De Graaff moet dat doen zonder de geestelijk vader van het systeem, want Joosten overleed in september 2015 na een kort ziekbed. ,,Dat ging...