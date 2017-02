Auto raakt zwaar beschadigd na botsing tegen stoplicht

SCHELLINKHOUT - Een auto is zwaar beschadigd geraakt na een botsing tegen een stoplicht op de Lageweg in Schellinkhout. Een andere auto was ook betrokken bij het ongeluk.

Door Internetredactie - 21-2-2017, 18:29 (Update 21-2-2017, 18:29)

De politie en ambulance waren snel ter plaatse. Andere weggebruikers hebben eerste hulp verleend. Drie personen zijn ter plekke nagekeken. Uiteindelijk is een persoon naar het ziekenhuis gebracht.

De zwaar beschadigde auto is weggesleept. De andere auto raakte licht beschadigd. De weg richting Schellinkhout was enige tijd afgesloten.