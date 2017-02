Vader slachtoffer: ’Hou misbruiker weg uit ons dorp!’

ALKMAAR - Deskundigen hebben een 20-jarige inwoner van Koggenland deels ontoerekeningsvatbaar verklaard, nadat hij langere tijd een 10-jarig kind heeft misbruikt. De ouders van het slachtoffertje willen maar één ding, bleek in de Alkmaarse rechtbank: een dorpsverbod.

Door Martin Menger - 21-2-2017, 21:30 (Update 21-2-2017, 21:30)

Weliswaar is de verdachte al uit West-Friesland vertrokken, maar hij bezoekt regelmatig de eigen familie. Hoe afschuwelijk het misbruik ook is geweest, de familie van het kind wil geen wraak. Dat benadrukte de vader tijdens een emotioneel betoog in de rechtbank. ,,Dit is zo ziek,...