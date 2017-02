Gabberweek wil meegroeien

Foto Marcel Rob Wiebo Beenen met zijn eigen verrassende cartoon tussen de galerij van medebestuurders.

HOOGWOUD - Deze week lijkt jongerencentrum Pardoes in Hoogwoud op een bijenkorf. Als werkbijen rijden busjes af en aan om kinderen, senioren en zelfs gezinnen naar de plek van bestemming te brengen voor de Gabberweek, die alweer voor de 22e keer plaatsvindt.

Door Leo van Gelderen - 21-2-2017, 17:52 (Update 21-2-2017, 17:52)

Boven Pardoes in de Vergadelaar is het zenuwcentrum waaruit alle activiteiten worden gecoördineerd. Bovendien wordt in het jongerencentrum voor de inwendige mens van het leger vrijwilligers gezorgd.

Bij binnenkomst valt meteen de cartoon-galerij op. Het hele bestuur van de Gabberweek kleurt...