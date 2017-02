Oosterleeks kroonjuweel in wording

Decennia lang keken de Oosterlekers en monumentenliefhebbers hoofdschuddend naar wat ’Het Huisje van Balk’ was gaan heten. Een verwaarloosd boerderijtje, dat op de valreep is gered van de sloop. Hoe het verdriet van Oosterleek verandert in de kroonjuweel.

Door Martin Mengerm.menger@hollandmediacombinatie.nl - 22-2-2017, 8:15 (Update 22-2-2017, 8:15)

Druk overleg in de bouwkeet, over details die je waarschijnlijk alleen bij hele ingrijpende restauraties tegen komt. Projectleider Daan Wolthuis van de Vereniging Hendrick de Keyser raakt in overleg met Ton Wever en Arjen Wolse over welke spijker of nagel moet worden gebruikt, en...