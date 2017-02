Klaas viel op die ’mooie kop met donker haar’

Foto Marcel Rob Dieuwertje en Klaas Zwaan met de feestkrant die hun kinderen en kleinkinderen maakten.

OPPERDOES - Ballonnen aan de deur bij de Opperdoezers Klaas en Dieuwertje (’zeg maar Diet’) Zwaan. En binnen allemaal felicitatiekaarten op tafel en aan de muur. ,,Het is ook best wel bijzonder ée’’, zegt Diet. Ze vieren de mijlpaal van hun diamanten huwelijk.

Door Connie Vertegaal - 21-2-2017, 17:48 (Update 21-2-2017, 17:48)

Eigenlijk zijn ze al 64 jaar samen. ,,We hebben vier jaar verkering gehad’’, zegt Klaas (85). Hij sloeg zijn Diet (83) aan de haak bij een toneeluitvoering in het Wapen van Medemblik. Hij laat een jeugdfoto van hen beiden zien. ,,Kijk eens wat een mooie kop met donker haar ze toen had.’’

Diet komt uit Medemblik, Klaas is een echte Opperdoezer. Zijn hele leven woont hij al aan de Nieuweweg. Hij had er een tuindersbedrijf samen met zijn broer Kees. ,,Eerst in de vaarpolder met de schuit, toen ploegden we met een paard. Zwaar werken was dat.’’

Klaas kan niet stilzitten. Hij is schoonmaker bij de voetbalclub en heeft nog steeds een flinke moestuin zodat hij de hele familie van piepers kan voorzien. Uiteraard zijn dat Opperdoezers: de trots van het dorp. Drie kinderen kreeg het stel en negen kleinkinderen. De eerste twee achterkleinkinderen zijn er nu ook al.

Ze fietsten veel samen, gingen 30 jaar langlaufen in Oostenrijk en gaan er elk jaar met de caravan op uit. Maar Diet brak afgelopen zomer haar heup en dijbeen en moet nog steeds revalideren. ,,Als ik kan fietsen, gaan we weer op vakantie. Ik wil niet voor de caravan in een stoel zitten’’, zegt ze monter.

Lukt dat niet, dan vermaakt Diet zich binnenshuis ook prima, met handwerken en puzzelen. Voor de kinderen en kleinkinderen zijn ze een warm nest. Kleindochter Laura (28) uit Schagen is op visite: ,,Ik kom hier elke week.’’