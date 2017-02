Paardenstallen gesloten wegens mogelijk rhinovirus in Spanbroek

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE Een waarschuwing op het toegangshek bij stal de Zonnehoeve in Spanbroek.

SPANBROEK - Pas op! Geen toegang! Besmettelijke ziekte. Deze waarschuwing hangt er op het toegangshek bij stal De Zonnehoeve in Spanbroek. Het terrein is voor bezoekers gesloten omdat er mogelijk de neurologische vorm van het rhinovirus heerst.

Door Robbert Daalder - 21-2-2017, 17:05 (Update 21-2-2017, 17:08)

Volgens staleigenaar Klaas Slagter zijn er drie paarden met koorts waarvan er een in de takels hangt, omdat hij niet zelfstandig rechtop kan staan. ,,Er hangen borden aan het hek en er staan bakken met ontsmettingsmiddel. Meer kunnen we niet doen”, laat hij aan dehoefslag.nl weten. De paarden worden veelvuldig getemperatuurd. Vandaag of morgen moet duidelijk worden of het om de verlammende vorm van het rhinovirus gaat, meldt de website.

Estelle Bon van Pension en Handelsstal Bon Ami uit Noordbeemster neemt geen enkel risico en heeft haar stal gesloten. ,,Ik hoorde maandag dat er een paard uit de stal van Slagter mogelijk was getroffen door het virus. Dit is vaak funest voor zo’n paard. Ze kunnen herstellen van hun verlamming, maar zijn daarna niet langer geschikt voor de paardensport. Het virus kan via onderling contact worden overgebracht en dus wil ik ieder gevaar uitsluiten voor mijn 34 paarden. De wedstrijden van 5 maart hebben we geannuleerd.” Bon zegt dat de geluiden over het rhinovirus ieder jaar wel eens voorbij waaien. ,,In de 15 jaar dat ik hier zit, is er alleen nog nooit sprake geweest van de neurologische variant. Zolang ik de komende dagen geen nieuwe verhalen hoor, blijf ik twee weken dicht. Dit is de incubatietijd van het virus.”