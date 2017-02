Beschieting met luchtbuks in Zwaag kost kat oog

Foto Natascha ter Koele Macho.

ZWAAG - Een kat is dinsdagmorgen beschoten met een luchtbuks. Als gevolg daarvan moest Macho’s linker oog worden verwijderd.

Door Eric Molenaar - 21-2-2017, 16:22 (Update 21-2-2017, 16:51)

Natascha ter Koele, bazin van Macho, zette ’s middags een waarschuwing in de Facebookgroep Verloren, Gevonden, Vernield omgeving Hoorn. Ze wilde direct aangifte doen bij de politie, maar werd verwezen naar de wijkagent.

De kat is volgens haar tussen 8 en 8.30 uur beschoten, nabij hun woning aan de Klagerstuin in Zwaag. Macho kwam met een bloedend oog thuis. ,,Ik dacht dat hij had gevochten met een andere kat, maar bij de dierenarts bleek uit een röntgenfoto dat er een kogeltje in zijn hoofd zat. Gelukkig zaten er niet meer in. We hebben geen idee wie het gedaan kan hebben. Macho is nog geen half uur buiten geweest. Maar we zullen proberen na te gaan waar hij vandaan kwam.’’