’Bijklussen’ college Hoorn is eerder een lust dan een last

HOORN - Uit een groot onderzoek naar het aantal nevenfuncties van burgemeesters en wethouders, komen de Hoornse bestuurders naar voren als echte ’bijklussers’. Dat wordt aan de Nieuwe Steen echter allerminst als iets negatiefs gezien.

Door Jeroen Haarsma - 22-2-2017, 8:08 (Update 22-2-2017, 8:08)

De Groene Amsterdammer bracht van alle gemeenten in Nederland in kaart hoe het staat met de nevenfuncties van burgemeesters en wethouders. Hoorn toonde een opvallende piek met een totaal van 72 functies náást de reguliere baan, verdeeld over een burgemeester en vijf wethouders. Een stuk meer dan...