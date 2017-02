In memoriam: George Blok, leerkracht en bevlogen vogelkenner

Foto Liset Groot George Blok bij zijn afscheid in 2012

ZUIDERMEER - George Blok is vrijdag op 68-jarige leeftijd overleden. Aan leukemie, nog geen vijf jaar nadat hij afscheid nam als leerkracht van de Bernadetteschool in zijn woonplaats Zuidermeer. Daar gaf hij 38 jaar les, op geheel eigen wijze.

Door Eric Molenaar - 21-2-2017, 15:26 (Update 21-2-2017, 15:30)

Hij kon goed vertellen en ging geregeld met de kinderen de natuur in. ,,Zelf zien, ervaren, voelen. Dáár leren ze van'', zei college Liset Groot bij zijn afscheid. ,,Dat soort mensen heb je niet zoveel meer.''

Blok was actief bij zowel Landschap Noord-Holland als de vogelwerkgroep van de KNNV Hoorn/West-Friesland. ,,Hij gaf ook lezingen. Iedereen betrekken bij de natuur, dat was zijn passie’’, zegt Douwe Greydanus, met wie hij samenwerkte in de vogelwerkgroep. ,,Het was een heel bevlogen man met veel kennis. Wij konden veel van hem leren.’’

Ze gingen geregeld naar de waterberging in Twisk en de Kolk van Dussen in Aartswoud, waar zij vogelwaarnemingen deden, maar ook meewerkten aan het beheer.

Harry Blom, met wie George Blok ruim twintig jaar samenwerkte en bevriend raakte, zal hem missen. ,,Een bijzondere man, die alles van vogels wist. Hij kon goed vertellen, maar was ook echt geïnteresseerd in kinderen. Dat voelden ze aan.’’

