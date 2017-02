Verkrachtingen, of sprake van vrijwillig pittige SM?

Archieffoto

ALKMAAR/GROOTEBROEK - Is een 40-jarige man uit Grootebroek verantwoordelijk voor het verkrachten van drie vrouwen, waarmee hij afsprak via de datingapp Tinder? Of was er sprake van SM, waarbij geweld niet werd geschuwd, maar waarmee de vrouwen vooraf in hadden gestemd en wat ze prima vonden?

Door Jeannine Verhagen - 21-2-2017, 15:14 (Update 21-2-2017, 15:39)

Volgens het openbaar ministerie, die A.C. vervolgt, heeft de man de vrouwen verkracht. Een Zaanse deed aangifte hiervan. Volgens advocaat Niek Hendriksen heeft het OM totaal geen bewijs voor de beschuldigingen. De rechtbank besloot de Grootebroeker,...