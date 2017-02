Opmeerder (42) ligt dagen lang dood in huis

OPMEER - De politie heeft in een woonhuis in Opmeer het stoffelijk overschot van een 42-jarige man gevonden.

Door Redactie - 21-2-2017, 12:24 (Update 21-2-2017, 12:47)

Vastgesteld is dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De man heeft vermoedelijk al enkele dagen dood in zijn eigen woonkamer gelegen. Volgens een mededeling van de gemeente Opmeer zijn er geen directe nabestaanden. De man zal dus op kosten van de gemeente worden begraven. De politie werd maandag opgeroepen om naar het huis van de Opmeerder te gaan. ,,Een vervelend klusje”, aldus een berichtje van wijkagent Peter Duineveld.