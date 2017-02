Achtergelaten stationshondjes voorlopig in asiel

Een van de ’stationshondjes’. Bekijk Fotoserie

HOORN/AVENHORN - Zorak en Amelie, de hondjes die zondagmiddag op het station in Hoorn werden achtergelaten, blijven voorlopig in het dierenasiel in Hoorn.

De Dierenpolitie onderzoekt het verhaal van de eigenaar, een man uit Avenhorn. Die zegt dat hij zijn honden had weggegeven aan een stel uit Arnhem, dat reageerde op de advertentie die hij vrijdag op Marktplaats zette. In plaats van de honden mee te nemen, lieten ze ze achter op het station, compleet met voerbakjes, een zak voer enzovoorts.

,,De honden waren sterk verwaarloosd’’, zegt politiewoordvoerder Menno Hartenberg. ,,Dus ik kan me nog wel voorstellen dat de nieuwe eigenaren ze niet wilden meenemen. Maar dat zoeken we uit.’’

Het asiel heeft een dierenarts ingeschakeld die de hondjes, beide 12 jaar oud, nakijkt. ,,Amelie had altijd gezondheidsproblemen’’, zegt de Avenhorner. ,,Ze kreeg speciaal voer, maar had altijd kale plekken. Ze had staar en ze had altijd al van die uitpuilende ogen. Ik hoor nu dat haar oog er waarschijnlijk uit moet. Daar schaam ik me wel voor, dat we dat zelf niet hebben ontdekt.’’

De man wil zijn hondjes niet terug. ,,We werken allebei fulltime, dan kan je geen honden hebben. Nu hebben ze het beter.’’