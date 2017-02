Sturgis Lammes begint kartacademie

ANDIJK - Zijn naam Sturgis heeft hij te danken aan een Amerikaans plaatsje waarin een keer per jaar een groot motorevenement wordt gehouden. Dat de 19-jarige Andijker verslingerd is aan voertuigen op twee of meer wielen, is daardoor geen grote verrassing. Waar zijn vader eerder een handel opstartte in motoren, is het Lammes junior die voor de kart kiest. Een eigen zaak voor onderhoud en verkoop had hij al, net zoals een eigen raceteam. Dat hij een hongerige ondernemer is, blijkt uit het feit dat hij nu ook zijn eigen kartacademie is begonnen. ,,Gisteren heb ik de eerste lessen gegeven.”

Door Robbert Daalder - 20-2-2017, 16:52 (Update 20-2-2017, 16:52)