Viskar Sylvia Zwaan mag voorlopig blijven staan

Foto Henk de Weerd Sylvia Zwaan bij haar viskar.

ZWAAGDIJK-OOST - Visverkoopster Sylvia Zwaan mag voorlopig blijven staan op haar standplaats op de Appelmarkt in Zwaagdijk-Oost. Dat meldt burgemeester Frank Streng van Medemblik.

Door Connie Vertegaal - 20-2-2017, 16:41 (Update 20-2-2017, 16:46)

Sylvia Zwaan verkoopt sinds juli op dinsdag en vrijdag vis op het bedrijventerrein WFO. Ze was haar standplaats kwijtgeraakt vanwege een klacht van Connexxion. De busmaatschappij zou last hebben van haar parkerende klanten. Zwaan had een alternatieve plek toegewezen gekregen, op een plek waar ze zelf absoluut niet wil staan. Ze startte een petitie op Facebook. Raadslid Siem...