Mishandelde Wander (19) tegen wil en dank symbool voor strijd tegen zinloos geweld

Foto aangeleverd Wander na de mishandeling door vier jongemannen.

HOORN - De door vier man mishandelde Wander is door alle aandacht ineens een symbool voor de strijd tegen zinloos geweld. Wel een beetje tegen wil en dank, aldus de Hoornaar.

Door Jeroen Haarsma - 20-2-2017, 19:32 (Update 20-2-2017, 19:54)

Fysiek gezien gaat het de goede kant op met Wander. De zwellingen in zijn gezicht nemen snel af. De meeste pijn is over. Een bezoek aan de kno-arts moet uitwijzen of zijn neus is gebroken, maar verder gaat het qua verwondingen ’prima’.

De geestelijke gezondheid van de 19-jarige is een ander verhaal....