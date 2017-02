Avenhorner honden in Hoorn gedumpt

HOORN - Twee oudere honden, de boerenfox Amelie en de husky Zorak, zijn zondagmiddag samen met voer en wat spullen aangetroffen bij NS-station Hoorn. Nadat daarover op Facebook opschudding was ontstaan, meldden de eigenaars, uit Avenhorn, zich zondagavond bij de Dierenambulance Hoorn. Die heeft de zaak nu overgedragen aan de Dierenpolitie.

Door Eric Molenaar - 19-2-2017, 20:43 (Update 19-2-2017, 21:02)

In de Facebookgroep ’Verloren Gevonden Vernield omgeving Hoorn’ werd binnen de kortste keren een Marktplaatsadvertentie van vrijdag getoond waarop de honden gratis werden aangeboden. Een van de leden wist vervolgens de eigenaar op te sporen. Die meldde zich vervolgens via Amivedi bij Renate Goudsmit van de Dierenambulance. Zijn verhaal was volgens haar dat de Avenhorners de hondjes hadden overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Die zou ze hebben achtergelaten. De honden verblijven nu in het asiel en gaan naar de dierenarts. Goudsmit denkt er het hare van: ,,Het ene hondje heeft een ontstoken oog, dat moet er uit. Ze zitten vol kale plekken. Dat kunnen ze nooit goedpraten.’’