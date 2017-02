Laffe mishandeling leidt tot grote verontwaardiging

Eigen foto Wander vlak na de mishandeling.

HOORN - De mishandeling van de 19-jarige Wander uit Hoorn heeft tot grote verontwaardiging geleid. ,,Ik protesteer!’’, reageerde gemeenteraadslid Robert Vinkenborg op Facebook. Het gaat hem vooral om het feit dat de jongen door vier man van circa 20 jaar bewust is opgewacht nadat Wander een opmerking had gemaakt over het omschoppen van rolcontainers. Hij is geschopt en geslagen terwijl hij al op de grond lag. ,,Zó ontstellend laf, vier tegen een! Dit is een zeer ernstig misdrijf. Eén schoen tegen zijn slaap en ze hadden hem doodgetrapt!’’

Door Eric Molenaar - 19-2-2017, 16:26 (Update 19-2-2017, 17:17)

Ook de moeder van Wander, Mirjam, denkt dat het fataal had kunnen aflopen. Zij kwam tussenbeide en duwde een van de jongens weg die aanstalten maakte het voorwiel van een fiets op Wanders hoofd te laten landen. Toen vluchtten ze.

Het was woensdagmiddag tegen vijf uur toen Wander bij hun huis aan de Ekster jongens aansprak die kliko’s omschopten. ,,Die geintjes, ik kan het ergens wel begrijpen, maar het wordt wel irritant, dus ik denk, ik zeg er wat van’’, zou hij later verklaren. Hij wilde de rolcontainers naar hun achtertuin brengen, maar bij de poort werd zijn weg geblokkeerd door het viertal. Een sloeg hem tegen de grond, waarna het los ging.

Met verwondingen in zijn gezicht - aanvankelijk werd gevreesd voor een gebroken neus - werd hij behandeld in de huisartsenpost. Daarna hebben ze direct aangifte gedaan bij de politie. Ze kennen de daders niet. Later hoorden ze dat een 13-jarige jongen elders in de Kersenboogerd, bij het Betje Wolffplein, ruim een half uur eerder was lastig gevallen door vijf jongens. Hier wist een automobilist die stopte erger te voorkomen. Het is onduidelijk of het om dezelfde jongens gaat.

Mirjam heeft de indruk dat de politie de zaak serieus gaat oppakken. Nadat zij het voorval op Facebook deelde in de groep ’Verloren, Gevonden, Vernield omgeving Hoorn’ (12.000 leden) regende het reacties. Veelal bemoedigend en troostend. Ook waren er oproepen ’dat tuig’ hard aan te pakken.

Vinkenborg, die zelf ook een zoon van 19 heeft en als privépersoon reageerde, vindt het moedig dat Wander hiermee naar buiten kwam. ,,Er is vaker geweld in Hoorn. Vaak zijn slachtoffers bang het te vertellen.’’

Hij wil als raadslid de politie en de burgemeester ,,vragen naar de onvrede te luisteren en dat schorem zo snel mogelijk op te sporen.’’ Wat hem betreft kunnen de straffen niet streng genoeg zijn. ,,Hier is bewust een jongen opgewacht en aangepakt die alleen maar opkwam voor de eigen leefbaarheid, die hen aansprak op hun gedrag, op een nette en rustige manier. Pamperen en nathouden helpt niet. Er moeten sancties komen die er echt toe doen. Het moet echt afschuwelijk zijn als je speelt met het leven van een ander. Deze jongens moeten een paar jaar het hok in, niet een paar maandjes. Dat kan nu niet, maar dan moeten ze de wetgeving maar aanpassen.’’