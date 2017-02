Kletsen en kennis delen op vogelbeurs

Foto Henk de Weerd Henk Jongejeugd

GROOTEBROEK - Henk Jongejeugd uit Medemblik gunt twee van zijn Gould Amadines een stuk trosgierst, tijdens de vogelbeurs van de Streker Vogelvrienden, zondag.

Door Eric Molenaar - 19-2-2017, 12:19 (Update 19-2-2017, 12:19)

Door omstandigheden had hij onlangs meer jongen dan de bedoeling was en met het overschot was hij naar de beurs gekomen, in het clubgebouw van de Eerste Streker Luchtpost. Daar was het druk. Of het nu een koppeltje was om mee te broeden, of een fluitende kanarieman, het was voor een paar tientjes te koop. Maar de aanloop was duidelijk niet alleen voor de vogeltjes. ,,De mensen komen ook voor de contacten en de sfeer’’, legt voorzitter Ruud Kok uit. ,,Zet een paar mensen met vogels bij elkaar en we blijven kletsen. Zo ben je constant aan het kennis delen.’’