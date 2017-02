Anneke van Dok pakt gedreven uit met derde boek

Foto Marcel Rob Anneke van Dok: ,,Ik wil niet belerend zijn, maar dat laagje leg ik er toch op.”

HOORN - Voor Anneke van Dok vormen de eigen fantasie en ervaringen in het dagelijkse leven een solide basis voor een roman. En dan nog: alleen al het schrijven is voor haar een presentje. Haar derde boek, ’Twee Keer Woordwaarde’, geeft zij zelf uit. Over twee mensen die ouder worden, en machtsmisbruik.

„Schrijven is een passie”, vertelt ze thuis in Hoorn. En die komt niet uit de lucht vallen, aangezien de van oorsprong Zaanse Anneke van Dok eind jaren zestig bij het...