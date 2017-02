Einde nadert na ruim twee jaar voor spookboot in Medemblik

Foto Marcel Rob De zeilboot is er slecht aan toe.

MEDEMBLIK - Wie is de eigenaar van de verlaten zeilboot die ter hoogte van Waterborg 25 in het Overlekerkanaal ligt? Dat is de vraag die Stadshavens Medemblik BV al twee jaar lang bezighoudt. Omdat het bedrijf niet op spookboten in zijn havens zit te wachten, heeft de eigenaar tot woensdag 1 maart de tijd om het openstaande havengeld te betalen. Gebeurt dit niet, dan wordt de boot weggehaald.

Door Robbert Daalder - 20-2-2017, 16:00 (Update 20-2-2017, 16:00)

,,Normaal gesproken wordt een boot in dit geval naar een veiling gebracht”, begint havenmeester...