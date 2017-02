Stempas naar overledenen in Koggenland

DE GOORN - De gemeente Koggenland heeft in een deel van Avenhorn, Berkhout, Ursem en Scharwoude stempassen voor de Tweede-Kamerverkiezing laten bezorgen op basis van een verouderd adressenbestand.

Door Eric Molenaar - 18-2-2017, 16:28 (Update 18-2-2017, 16:28)

Daardoor kan het zijn dat stempassen zijn verstuurd naar personen die al zijn overleden, niet meer op het betreffende adres wonen of de gemeente hebben verlaten.

In een brief ’aan de stemgerechtigde bewoner(s)’ biedt burgemeester Posthumus excuses aan voor ’deze vervelende situatie’. ’Met name aan nabestaanden die op deze manier opnieuw geconfronteerd worden met het...