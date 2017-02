Vrijwilliger gokt met geld omroep

ALKMAAR - ,,Ik was gokverslaafd’’, gaf Erik van den W. (48) bij de rechter als reden voor de verduistering van ruim 4700 euro van Omroepstichting Oostelijk West-Friesland in Enkhuizen. De man was daar in 2012 als vrijwilliger actief. Hij kreeg 1300 euro mee om aankopen te doen. Maar de goederen werden niet geleverd. Hij bekende het geld te hebben vergokt. Toen kwam tevens aan het licht dat hij meer advertentieinkomsten op zijn rekening had laten zetten dan waar hij recht op had.

Door Van een medewerker - 18-2-2017, 16:02 (Update 18-2-2017, 16:27)